De reuzenpanda die begin mei werd geboren in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen is definitief vernoemd naar de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh. De panda heeft de naam Fan Xing gekregen. Het is een genderneutrale naam, omdat het geslacht van het jong nog niet duidelijk is.

Fan Xing verwijst naar het wereldberoemde schilderij De sterrennacht van Van Gogh. Het eerste deel van de naam verwijst bovendien naar de schilder zelf (Fan Gao betekent Van Gogh in het Chinees), terwijl Xing hint naar de vader van het jong, Xing Ya.

Volgens Chinese tradities moest binnen honderd dagen een naam gekozen worden voor de babypanda. Omdat het jong 1 mei ter wereld kwam, moest deze week uitsluitsel volgen.

De dierentuin liet het publiek beslissen over de naam. Er waren vier andere namen opgesteld, die elk in zekere zin een link hadden met Nederland: Xing He, He Shun, Dan Qing en He Kang. Volgens Ouwehands Dierenpark hebben ruim 22.000 personen hun stem uitgebracht.

Fan Xing mag maximaal vier jaar in Nederland blijven. Het jong werd geboren na de paring van Wu Wen en Xing Ya, reuzenpanda's die Nederland leent van China. De panda-ouders mogen tot en met 2032 in Nederland blijven, maar eventuele jongen behoren tot China.

Voorlopig blijven Wu Wen en haar jong nog in het kraamhol, waar de pandababy leert lopen. Belangstellenden kunnen sinds vorige week de opvoeding van de reuzenpanda volgen via een livestream. Vermoedelijk kunnen in oktober de eerste bezoekers van de dierentuin een eerste échte glimp opvangen van het jong.