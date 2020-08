Voor de Wassenaarse Slag is woensdagochtend een spitssnuitdolfijn waargenomen. Dit is bijzonder omdat deze walvissoort doorgaans in de diepzee leeft, meldt SOS Dolfijn.

De waarneming werd woensdagmiddag met foto's gemeld op waarneming.nl, een online platform waar natuurwaarnemingen worden gedeeld. De foto bij dit artikel is ter illustratie.

Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn vertelt dat waarnemingen van de spitssnuitdolfijn voor de Nederlandse kust deze eeuw op twee handen te tellen zijn. Meestal loopt het niet goed af. De laatste twee meldingen waren in 2017. In beide gevallen overleden de dieren nadat ze aanspoelden.

Over de toestand van de woensdag waargenomen spitssnuitdolfijn, vermoedelijk een volwassen exemplaar, is weinig bekend. "We weten wel dat de walvis actief aan het springen was", aldus Van den Berg. "De waarnemer zag gedurende enkele minuten circa tien sprongen."

De spitssnuitdolfijn zwom uiteindelijk weg in de zuidwestelijke richting. De actuele locatie is niet bekend. Mogelijk is het dier terug naar de diepzee, maar volgens Van den Berg kan het ook zomaar gebeuren dat het bij Texel opduikt.

'Reëel risico dat dolfijn aanspoelt'

De hulporganisatie voor walvisachtigen in nood is momenteel extra alert, zodat ze indien nodig direct kunnen ingrijpen. Wie de spitssnuitdolfijn ziet, wordt dringend verzocht SOS Dolfijn in te seinen. "Er is een reëel risico dat deze spitssnuitdolfijn aanspoelt", legt Van den Berg uit. "Uit het verleden blijkt wel dat het voorkomt."

Afgelopen week spoelde toevallig een spitssnuitdolfijn aan in België. Maar ook daar komt het niet vaak voor. "De spitssnuitdolfijn is een vrij schuwe soort, gebouwd om in de diepzee te leven", vertelt Van den Berg. SOS Dolfijn denkt dat de waargenomen spitssnuitdolfijn een gewone spitssnuitdolfijn is.