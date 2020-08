Een jonge ontsnapte humboldtpinguïn van Vogelpark Avifauna is zaterdag door recreanten na twee dagen "vakantie" teruggevonden in Bodegraven. Het was nog een flinke klus om de pinguïn weer te vangen, meldt een woordvoerder van het park aan NU.nl.

Humboldtpinguïns kunnen tot wel 40 à 50 kilometer per uur zwemmen, en gezien de ontsnapreputatie van het dier leek het er niet op dat hij zich makkelijk gewonnen zou geven.

"De jonge pinguïn was weleens eerder uit zijn verblijf ontsnapt, maar toen bleef hij gewoon in het park", zegt woordvoerder Pamela Stolze van Vogelpark Avifauna. Nu is het de pinguïn toch gelukt om op de een of andere manier in de Oude Rijn te komen.

De pinguïn werd zaterdagavond uiteindelijk gevangen in Bodegraven, op zo'n 14 kilometer van het vogelpark. "Hij heeft flinke afstanden afgelegd. Veel mensen belden ons verbaasd op dat ze een pinguïn zagen zwemmen", aldus het vogelpark. Uiteindelijk heeft een vrijwilliger van het park geassisteerd bij het terugbrengen van de pinguïn.

Vrijdag werd de weggezwommen pinguïn al gesignaleerd in Nieuwveen en even later in Zwammerdam, op zo'n 6 kilometer van het park. Het dierenpark zegt dat het erop lijkt dat het dier zijn "vakantie" goed heeft doorstaan. Het dier wordt nog medisch onderzocht.

Recreanten vonden de pinguïn uiteindelijk terug in Bodegraven. Een vrijwilliger van het vogelpark hielp bij het terugbrengen van de zeevogel. (Foto: Avifauna)