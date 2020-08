Vier op de tien vleeskuikenbedrijven blijken overtredingen te begaan op het gebied van dierenwelzijn, zo meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag na een steekproef. Er werd onder meer geconstateerd dat er te weinig licht en te veel kuikens in de stallen waren en dat het strooisel van een slechte kwaliteit was.

Bij de steekproef zijn 91 van de in totaal 734 vleeskuikenbedrijven bezocht door controleurs. 42 procent van de bedrijven was in overtreding.

De NVWA blijft het dierenwelzijn een "punt van zorg" vinden. Zo treffen dierenartsen van de NVWA met regelmaat verwondingen aan bij de dieren. De kuikens kunnen bijvoorbeeld voetzoollaesies hebben. Dit zijn pijnlijke ontstekingen aan de poten die bijvoorbeeld ontstaan als strooisel in de stal te nat is.

Vorig jaar kregen in totaal 189 vleeskuikenbedrijven een boete of waarschuwing opgelegd na controle door een dierenarts. Dit is 26 procent van alle vleeskuikenbedrijven in het land.