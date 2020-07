Bij de Haringvlietdelta in Rotterdam hebben onderzoekers van Rijkswaterstaat meerdere elften aangetroffen. De elft werd voorheen als een in Nederland uitgestorven vissoort beschouwd, meldt Rijnmond dinsdag.

Bij de Haringvlietdelta werden meerdere volwassen exemplaren van deze vissoort ontdekt. De haringachtige vis is te herkennen aan de zilverkleurige schubben en kan tot 75 centimeter lang worden.

Ecoloog André Breukelaar zegt in gesprek met Rijnmond dat de vondst van de elften heel bijzonder is. "De elft is al langere tijd verdwenen uit Nederland en paait ook niet hier, maar in Duitsland. Daar is sinds begin deze eeuw veel inspanning geleverd om de elft terug te krijgen", aldus de ecoloog.

De sluizen in het Haringvliet staan sinds een tijd op een kier. Hierdoor kunnen verschillende vissen door deze sluizen zwemmen om zo in gebieden stroomopwaarts te gaan paaien.