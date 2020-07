De Vlinderstichting heeft de afgelopen dagen vele tientallen meldingen uit het hele land ontvangen van mensen die menen het zeldzame donkere pimpernelblauwtje te hebben gezien. Door een fout werd donderdag het enige bekende Nederlandse leefgebied van de bedreigde vlindersoort weggemaaid.

"Mensen in het hele land zijn enorm met het dreigende verlies van het pimpernelblauwtje bezig", meldt een woordvoerder van de Vlinderstichting aan NU.nl. "We hebben vele tientallen foto's uit het hele land gehad van mensen die denken een exemplaar gezien te hebben. Opvallend veel mensen zijn erg met dit nieuws bezig, het is hartverwarmend."

Overigens was nog geen van de vlinders daadwerkelijk het bedreigde pimpernelblauwtje. "Veel mensen zien een boomblauwtje of een koevinkje", legt de zegsman uit "Die lijken er inderdaad erg op."

Entomologen sluiten ook niet uit dat er mogelijk een ander leefgebied voor het pimpernelblauwtje zou kunnen zijn in Nederland. "Maar het gaat om een unieke combinatie van de bloemknop van de pimpernel, waar de vrouwtjes hun eitjes kunnen leggen, en de werksters van de steekmier, die de rups helpen de winter te overleven."

'Wanhoopsdaad' moet verdwijnen vlindersoort voorkomen

De enige berm waar deze combinatie zich voordeed, in het Limburgse dorp Posterholt, is vorige week per ongeluk gemaaid door het Waterschap Limburg. Het waterschap en de Vlinderstiching hebben in allerijl nieuwe pimpernellen aangeplant om zo de vrouwtjesblauwtjes toch aan te sporen hun eitjes alsnog in de berm te leggen.

"Het is een wanhoopsdaad", erkent de stichting. "Maar we gaan het pimpernelblauwtje niet zomaar opgeven. Als we niets proberen, dan vliegen de vrouwtjes weg. Dat willen we niet." De organisaties hebben dinsdagochtend spoedoverleg om te kijken of er nog meer maatregelen kunnen worden genomen om het verdwijnen van de unieke vlindersoort te voorkomen.