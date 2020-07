De Vlinderstichting onderneemt samen met Waterschap Limburg en het Limburgs Landschap vrijdag een ultieme reddingspoging om het donker pimpernelblauwtje, een bedreigde vlindersoort, te redden. Donderdag werd bekend dat het enige leefgebied van de bedreigde vlinder per ongeluk is weggemaaid.

Gepoogd wordt nu om pimpernellen die in de buurt groeien te herplanten in het verwoeste leefgebied, zo legt de Vlinderstichting aan NU.nl uit.

"Het is een wanhoopsdaad", aldus een woordvoerder. "De vlinder legt zijn eitjes in de bloemen en de vrouwtjes vliegen op dit moment rond. Als we niks zouden proberen, vliegen ze weg."

De hoop bij de stichting is nu dat de vrouwtjes de nieuwe planten uitkiezen om hun eitjes in te leggen. De pimpernellen die nu in het leefgebied worden herplant, komen uit plekken waar het donker pimpernelblauwtje (nog) geen eitjes legde.

"We zetten ze goed in de grond en als het te droog wordt, kunnen we altijd nog water geven", zo vertelt de Vlinderstichting over de reddingspoging.

Mierennesten nog wel aanwezig

Een goed teken is dat de mierennesten in het gebied nog aanwezig lijken te zijn. De wegberm waar de vlinder leefde, was namelijk deels zo geschikt vanwege de nesten van de gewone steekmier. De rupsen overleven namelijk in de winter in het nest van deze mier, waarna hij verpopt en eind juni als vlinder weer uit de grond komt.

Donderdag bleek al snel dat het veld is weggemaaid in opdracht van Waterschap Limburg. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit per ongeluk gebeurt en de Vlinderstichting heeft dan ook aangifte gedaan.