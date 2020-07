Een berm langs een provinciale weg in het Limburgse dorp Posterholt is maandag per ongeluk gemaaid in opdracht van het Waterschap Limburg. Daardoor is het laatste leefgebied in Nederland verdwenen van het donker pimpernelblauwtje, een bedreigde vlindersoort. De Vlinderstichting heeft aangifte gedaan bij de provincie.

De Vlinderstichting wist niet wie de berm had gemaaid en zocht getuigen. Donderdagavond meldde het Waterschap Limburg via Twitter echter dat zij het hebben gedaan. "We erkennen een fout gemaakt te hebben op een plek waar beschermde flora en fauna staat".

Het is de tweede keer dit jaar dat het Waterschap de berm per ongeluk heeft gemaaid. In mei gebeurde dat ook al, zo zegt Irma Wynhoff van de Vlinderstichting tegen NU.nl. Zij is al twintig jaar de drijvende kracht achter het onderzoek naar de bedreigde vlinder.Wynhoff. "Toen werd dat per ongeluk gedaan door de nieuwe aannemer van het Waterschap. Met vereende krachten is er toen gezorgd voor herbegroeiing, wat nog niet meeviel vanwege de droge periode."

Het Waterschap belooft beterschap. "Samen met de aannemer doen we onderzoek naar oorzaak en impact. We vinden Limburgse flora en fauna namelijk zeer belangrijk."

Wynhoff wilde eerst niet speculeren wie de dader was. "Het is een trekker geweest, dat is duidelijk aan de sporen te zien. En het is moedwillig gedaan, want daar in de buurt is verder helemaal niets gemaaid." Het is volgens haar geen boer uit de omgeving geweest, want die zijn juist intensief betrokken bij het behoud van het leefgebied van de vlinder. "We hebben aangifte gedaan, het kan niet dat een zwaar beschermd leefgebied illegaal wordt gemaaid."

'Het is een zwarte dag voor donker pimpernelblauwtje'

"Het is een zwarte dag voor het donker pimpernelblauwtje", zegt Wynhoff. "We raken een van de meest zeldzame vlinders in Nederland kwijt. Samen met vlinderaars, ecologen van de provincie Limburg en de gemeente Roerdalen en de boeren uit de omgeving hebben we de eerste succesvolle stappen gezet om de kernpopulatie te beschermen en het leefgebied uit te breiden, en dan gebeurt er dit."

De vlinder wordt beschermd, maar ook de leefomgeving van het insect. Het Limburgse Roerdal is een van de Natura 2000-gebieden en de berm aan de Brunsummerweg in Posterholt was de enige plek in Nederland waar nog een populatie van het donker pimpernelblauwtje zat.

Vlinder is een 'kieskeurig beestje'

"Het is een kieskeurig beestje", zegt Wynhoff. "Het is een typische boerenlandvlinder die houdt van bloemrijke hooilanden. De wegberm was geschikt omdat er een flinke dichtheid was van de grote pimpernel, samen met de aanwezigheid van nesten van de gewone steekmier."

"De vrouwtjes leggen eitjes op de bloemknop van de pimpernel waar de rups enige tijd verblijft. Daarna verlaat die de plant en gaat naar de grond, waar hij hoopt gevonden en geadopteerd te worden door de werksters van de steekmier. Die nemen de rups mee naar het nest waar hij de winter als pop overleeft en eind juni als vlinder de grond uitkomt."

Er is nog een klein stukje ongemaaide berm over, en Wynhoff gaat alles op alles zetten om de vlinder in Nederland te houden. "We hopen bij elk vlindertje dat de grond uitkomt dat die als de laatste der Mohikanen de kans pakt om eitjes af te zetten op de laatste pimpernellen die er nog staan. En dat we dan een flinke rupsenopbrengst hebben. We gaan het donker pimpernelblauwtje echt niet opgeven."