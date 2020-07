In Safaripark Beekse Bergen is woensdag een zeldzame westelijke laaglandgorilla geboren. Het dier wordt in het wild met uitsterven bedreigd.

Het geslacht is nog niet bekend, omdat het jong nog niet van dichtbij kon worden bekeken door de verzorgers. De woensdag geboren aap is het eerste jong voor moeder Tuena.

Safaripark Beekse Bergen laat aan NU.nl weten dat bezoekers het pasgeboren dier nu al kunnen aanschouwen. "Het binnenverblijf is goed zichtbaar, daar zit moeder nu ook pontificaal voor het glas. Ze mag zelf bepalen of ze het jong aan het publiek laat zien", aldus een woordvoerder.

Voor Safaripark Beekse Bergen is het de tweede keer dat er een westelijke laaglandgorilla wordt geboren. Het dier zag omstreeks 8.30 uur het levenslicht. "Net als in de natuur kwam de kleine in de groep ter wereld", aldus hoofd dierenverzorging Kris Jansen.

Het safaripark telt met de komst van het jong nu in totaal zes gorilla's.

Moeder Tuena met haar pasgeboren jong. (Foto: Safaripark Beekse Bergen)

Fokprogramma voor de bedreigde apensoort

Safaripark Beekse Bergen doet mee aan een fokprogramma waarvan in totaal vierhonderd westelijke laaglandgorilla onderdeel zijn.

De laaglandgorilla komt voornamelijk voor in Centraal-Afrika, maar wordt daar bedreigd door onder meer klimaatverandering, ontbossing en stroperij.

In de dierentuin was deze week meer reden tot blijdschap: er werden onder meer een rode panda en een okapi geboren.