Op het noordelijk deel van de Veluwe zijn opnieuw wolven geboren. Dat bevestigt een woordvoerder van de provincie Gelderland woensdag aan NU.nl na berichtgeving door Omroep Gelderland. De provincie vermoedt dat "enkele weken geleden" vier wolvenwelpen geboren zijn.

Het paar wolven dat de jongen heeft gekregen is vermoedelijk hetzelfde paar dat vorig jaar vijf welpen kreeg, al is er geen DNA-bewijs dat dat bevestigt.

De vier jonge wolven zijn vastgelegd op beeld dat de provincie niet kan vrijgeven, omdat de locatie van de wolven daaruit zou kunnen worden afgeleid. De provincie wil voorkomen dat mensen zelf op zoek gaan naar wolfjes.

Volgens de woordvoerder bestaat de wolvenroedel op de Noord-Veluwe nu vermoedelijk uit tien dieren: twee ouders, vier pasgeboren wolven en de vier wolven die vorig jaar werden geboren.

Wolven in de herfst op zoek naar eigen leefgebied

Hoe het met de vorig jaar geboren wolven gaat, is niet volledig duidelijk. Van een van de jongen zijn recent keutels gevonden en één jong is doodgereden. De aanwezigheid van de andere drie jongen is niet recent aangetoond.

In de herfst gaan de vorig jaar geboren jongen waarschijnlijk op zoek naar een eigen territorium.

0,04 procent van faunaschade aangericht door wolf

De aanwezigheid van de wolf doet veel stof opwaaien binnen de agrarische sector. Veehouders zijn bang dat de roofdieren hun vee aanvallen. Onlangs beet een wolf in Noord-Brabant tientallen schapen dood.

Als een inheems dier - wat de wolf is - schade aanricht aan bijvoorbeeld vee of gewassen, kan een boer aanspraak maken op een vergoeding.

Woensdag heeft BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de provincies, cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat wolven tussen 1 november 2018 en 1 november 2019 voor 0,04 procent (ruim 10.000 euro) verantwoordelijk waren voor de uitgekeerde schade.

Gans veroorzaakt meeste schade

In november en december werden zestig schapen gedood door wolven en daarom verwacht BIJ12 dat het aantal tegemoetkomingen door wolven aangerichte schade in 2020 hoger ligt.

In totaal is ruim 25 miljoen euro uitgekeerd aan faunaschade, ruim 2,5 miljoen euro meer dan in 2018. De meeste schade (ruim 21 miljoen euro) werd aangericht door ganzen. De mees veroorzaakte voor ruim een miljoen euro aan schade.