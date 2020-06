Kunstlicht zorgt voor kleinere populaties nachtvlinders, schrijven Nederlandse onderzoekers in Current Biology. Zij leveren hiervoor voor het eerst concreet bewijs. Na drie tot vijf jaar nam het aantal vlinders rondom kunstlicht tijdens experimenten met zo'n 14 procent af.

Voor de studie hebben wetenschappers van onder meer Wageningen University, Het Nederlandse Instituut voor Ecologie en De Vlinderstichting op acht verschillende plekken in Nederland een onderzoek opgezet.

Langs bosranden werden lantarenpalen geplaatst met drie verschillende kleuren licht. Vrijwilligers telden regelmatig het aantal nachtvlinders. Ook telden ze nachtvlinders op een plek die donker gehouden werd.

In de eerste twee jaar was er geen verschil tussen de verschillende plekken en de donkere controle. Er leken volgens de onderzoekers zelfs iets meer vlinders bij de verlichting te zitten. Maar in het derde tot en met het vijfde jaar was er sprake van een afname van 14 procent. Tussen de verschillende kleuren licht zat statistisch gezien geen verschil.

Lantarenpalen trekken nachtvlinders aan

Het is het eerste concrete bewijs dat kunstlicht zorgt voor minder nachtvlinders. Wetenschappers vermoedden wel al een tijd dat dit het geval was.

Dat klinkt misschien gek, want kunstlicht lijkt nachtvlinders juist aan te trekken. De fladderende dieren zijn niet voor niets een bekend gezicht rondom lantarenpalen in de natuur.

Maar het is al even bekend dat kunstlicht het leven van nachtvlinders flink ontregelt. Zo maken vrouwelijke nachtvlinders minder sekslokstoffen aan en paren ze uiteindelijk minder vaak in het licht. Daarbij gaat het vaak ook slechter met nachtvlinders die door licht aangetrokken worden.

Op termijn kan kunstlicht dus leiden tot kleinere populaties nachtvlinders, blijkt uit deze laatste studie. De onderzoekers wijzen erop dat de afname in werkelijkheid groter kan zijn dan bij de proef, omdat er bij dit experiment slechts vijf lantarenpalen per keer gebruikt werden. Bij een compleet verlichte weg langs een bos, kan de afname dus veel groter zijn.