Jaarlijks worden 1,5 miljoen mensen in Nederland door een teek gebeten. Dat is een toename van 30 procent in vergelijking met 2010, blijkt maandag uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal gebeten personen is vermoedelijk toegenomen door de groei van het aantal teken in Nederland. Dat is vooral het gevolg van de stijging van de temperaturen.

In 1996 werden 600.000 mensen in Nederland door een teek gebeten. In 2007 was dit aantal toegenomen tot 1,1 miljoen.

De meeste mensen worden gebeten in de maanden juni en juli. De helft van alle meldingen die jaarlijks op de website Tekenradar.nl binnenkomen, wordt in deze twee maanden gedaan.

125 App waarschuwt voor teken: dit zijn de risicogebieden

Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken

Teken zijn dan van nature erg actief en veel landgenoten recreëren in deze periode in de natuur. De vrees bestaat dat het aantal gebeten personen dit jaar nog groter zal zijn, omdat veel mensen vanwege de coronacrisis niet naar het buitenland gaan.

Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken, een infectieziekte die het zenuwstelsel aantast. In totaal wordt 2 procent van de gebeten personen ziek. Het gaat jaarlijks om 27.000 mensen. Veel problemen zijn met antibiotica te verhelpen. Tussen de 1.000 en 2.500 mensen houden blijvende klachten over aan de beet.

Meer insecten veroorzaken extra overlast door de warmte

Wie door een teek gebeten is, krijgt het advies deze te verwijderen met een tekentang en de wond drie maanden lang in de gaten te houden.

De teek is overigens niet het enige insect dat meer overlast veroorzaakt door de hogere temperaturen. Biologen luidden eerder dit jaar ook de noodklok vanwege het mediterraan draaigatje, een exotische overlastgevende mier. Het aantal kolonies is in de afgelopen maanden meer dan verdubbeld.