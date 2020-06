Paleontologen hebben het 50 miljoen jaar oude fossiel van een insect gevonden, waarvan de nog bestaande soorten alleen nog in Australië leven. Dat schrijven een Canadese en een Russische onderzoeker in het vakblad The Canadian Entomologist. Het is niet bekend hoe en waarom de soort verhuisd zou zijn van Canada naar Australië.

Fossielen van het miljoen jaren oude netvleugelige insect komen maar weinig voor. Er zijn er tot nu toe slechts vier van gevonden in de hele wereld. Het dier werd geïdentificeerd op basis van het patroon van de vleugels.

Andere insecten van deze soort werd gevonden in Rusland en Europa. Dit valt volgens de paleontologen nog te verklaren, omdat deze landen miljoenen jaren geleden nog aan Noord-Amerika vastzaten.

Australië brak echter miljoenen jaren geleden af van Antarctica en zat dus een flink eind bij Noord-Amerika en Europa vandaan. Het is dus niet duidelijk hoe deze insectensoort gemigreerd zou zijn.