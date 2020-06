Vanuit de zuidelijke provincies rukt een mysterieuze ziekte op die dodelijk is voor egels. De verspreiding wordt versneld door het paringsseizoen en door de droge periode waardoor egels samenkomen op schaarse voederplekken.

Het is een nieuwe ziekte die voorlopig de naam Egelziekte 2020 heeft meegekregen. "Er zijn verschijnselen die we herkennen van vorig jaar", aldus Jenny Kleve van de Egelbescherming Nederland. "Dus dat zou het beginpunt kunnen zijn. Maar aangezien we niet voldoende onderzoek kunnen doen, weten we nog heel weinig over deze ziekte. We weten wel dat de verspreiding heel snel gaat."

De symptomen van de egelziekte zijn abcessen en wonden op het voorhoofd, neus, oren, ogen en kaak van de egel, maar ook op de voor- en achterpoten. Ook kan benauwdheid voorkomen. Er is nog geen goede medicatie voorhanden en slechts dertig tot veertig procent van de zieke egels zal het overleven. Momenteel is een werkgroep opgericht om alle informatie te verzamelen en de ziekte te onderzoeken.

Eind april werden in België de eerste gevallen aangetroffen, maar Nederland volgde al snel. "In Brabant is het het ergst", zegt Kleve. "Maar ook in Limburg, Gelderland en Zeeland zijn zieke egels aangetroffen. Alleen al in Zundert zijn inmiddels zeventig zieke egels binnen gebracht." Maar ook in Nijmegen en het Limburgse Stein werden tientallen zieke egels aangetroffen.

Paringstijd en te weinig voederplekken

Kleve heeft wel een verklaring waarom de ziekte zich momenteel zo snel verspreidt. "Egels zijn normaal solitaire nachtdieren, maar nu is het paringsseizoen, dus dan gaan mannetjes massaal op zoek naar vrouwtjes." Een extra bijkomstigheid is de droge periode. "Daardoor is er gebrek aan voedsel en komen de egels samen op plekken waar nog wel wat te halen valt."

"We willen dan ook oproepen om egels bij te voeren", zegt Kleve. Dat kan prima met kattenbrokjes. "Maar die moeten wel droog blijven. Dus zet er een krat overheen en zorg dat er een opening van 14 bij 14 centimeter in zit. En zet er een bak water naast."

Een egel hoor je overdag niet te zien. Als dat wel gebeurt, dan is er iets met hem aan de hand, zegt Kleve. "Als je een gewonde of zieke egel tegenkomt met plekken op zijn snoet of die waggelt, pak hem dan zo snel mogelijk op en breng hem naar de dichtstbijzijnde opvang of de dierenambulance."

Hoeveel egels er in Nederland zijn, is moeilijk te zeggen. "De enige indicatie die we hebben is dat we eens in de tien jaar de dode slachtoffers tellen die langs de kant van de weg liggen. Daardoor kunnen we zeggen dat sinds 1994 het aantal egels in Nederland met 70 procent is afgenomen."