De wolf die in de omgeving van het Brabantse Heusden half mei tientallen schapen doodbeet, verblijft niet meer in Nederland. Het roofdier is doorgetrokken naar België, waar hij in Duffel (onder Antwerpen) meerdere schapen doodde. Dat meldt het Belgische Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Het dier heeft de code GW1554m gekregen. Alle wolven die worden geïdentificeerd hebben zo'n code. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de provincies, meldt donderdag aan NU.nl dat de wolf in Brabant inderdaad de wolf was met code GW1554m.

Het is een wolf van één jaar oud, die in Duitsland is geboren. Het dier is afkomstig uit een roedel die bij Meppen leeft, vlak bij de grens met Drenthe.

In het Vlaamse Berlaar is vermoedelijk ook een koe aangevallen door de wolf. "Het ging hier om een door kalfsziekte verzwakt dier dat een makkelijke prooi was voor de wolf", schrijft INBO. Volgens de organisatie zijn dat soort aanvallen zeldzaam en moeten nu niet uit voorzorg alle koeien op stal worden gezet.

52 Wolf grijpt schaap vlak bij nieuwbouwwijk in Brabantse Vlijmen

'Dit is ook het succes van agrariërs'

Glenn Lelieveld, Coördinator Wolvenmeldpunt, is blij dat deze wolf Brabant uit is. "Dit is wel een succes te noemen dat we enorm moeten vieren", zegt hij.

"Toen de wolf door Brabant liep, zijn we met de provincie Brabant, gemeenten en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) scenario's gaan onderzoeken om de wolf te vangen of af te schieten", legt Lelieveld uit. "Maar zoiets kost tijd vanwege de beschermde status van de wolf. Tot die tijd moesten schapen 's nachts worden beschermd of binnen worden gehaald."

De Coördinator Wolvenmeldpunt voorspelde dat, als dat beschermen van vee goed gebeurde, de wolf in twee weken het gebied uit zou zijn.

Op die beschermende maatregelen zaten agrariërs volgens Lelieveld niet te wachten, maar ze deden dat uiteindelijk wel. "Zij hebben hierbij geholpen en dit is ook echt een succes voor hen."