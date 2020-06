De schapen die de afgelopen weken bij het Brabantse Heusden werden aangevallen en gedood, zijn het slachtoffer geworden van één wolf. Onderzoek in het gebied heeft de aanwezigheid van een andere wolf vrijwel uitgesloten, zo meldt de provincie Noord-Brabant woensdag.

Het DNA dat is gevonden op de dode schapen wijst uit dat het gaat om een mannetjeswolf uit Duitsland.

In het gebied is onderzoek gedaan met een warmtedrone. "Hieruit bleek geen aanwijzing te komen dat er meer dan één wolf in het gebied is", aldus de provincie. "Ook de uitslag van de DNA-analyses kunnen slechts één wolf met zekerheid bevestigen."

De DNA-monsters die zijn binnengekomen tot 20 mei zijn onderzocht. Na deze datum zijn er nog meer aanvallen op schapen geweest, deze DNA-monsters worden met spoed geanalyseerd.

Dick Klees, internationaal roofdierexpert, laat weten dat jonge wolven normaal in hun eentje de roedel verlaten om een eigen leefgebied te gaan zoeken. "In uitzonderlijke situaties komt het voor dat twee dieren uit dezelfde roedel daarin tijdelijk samen optrekken."

Diverse partijen, waaronder de provincie en de Zoogdiervereniging, willen gezamenlijk bepalen wat de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat een wolf zich in het gebied vestigt. De wolf heeft vermoedelijk tientallen schapen aangevallen in een paar weken tijd, maar mag niet afgeschoten of gevangen worden.