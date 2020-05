De Indiase autoriteiten hebben een van spionage verdachte duif vrijgelaten. India verdacht de vogel ervan een drone bij zich te dragen die zo voor Pakistan ongezien kon spioneren.

Na onderzoek concludeerde de Indiase politie echter dat de duif geen spion was en weer vrij kon worden gelaten. De duif was meerdere keren de grens overgevlogen tussen de twee landen vanuit de Kasjmir-provincie, tot argwaan van Indiase dorpelingen die de vogel arresteerden en overdroegen aan de autoriteiten.

De duif, waarvan de naam onbekend is, had een ring om zijn pootje met codes die volgens de dorpelingen een link hadden met een militante groep in de regio.

De Pakistaanse eigenaar van de vogel had India dringend verzocht zijn dier vrij te laten. De eigenaar, die vlak bij de grens woont, zegt tegen persbureau Reuters dat zijn vogel onschuldig is en dat de codes op het pootje van het dier bedoeld zijn voor identificatie bij duivencompetities. Deze competities zijn erg populair in Pakistaanse grensregio's.

Vogel na onderzoek vrijgelaten

"Nadat niets verdachts is gevonden is de duif donderdag vrijgelaten", laat een Indiase politiewoordvoerder vrijdag weten. Het is niet bekend of het dier na vrijlating is teruggevlogen naar zijn eigenaar.

De spanningen tussen Pakistan en India in de Kasjmir-provincie zijn de laatste jaren flink opgelopen. De regio is een van de meest gemilitariseerde gebieden ter wereld. Beide landen maken aanspraak op delen van het gebied.

Het is overigens niet de eerste keer dat een duif door India wordt aangehouden. In 2016 werd een vogel ingerekend nadat er een briefje op hem was gevonden waarop de Indiase premier Narendra Modi werd bedreigd.