Het is een luguber gezicht: palingen die regelmatig met diepe snijwonden of met een knak in hun lijf aanspoelen op oevers van de Rijn of Waal. Waterkrachtcentrales en gemalen zijn funest voor een deel van deze vissoort, die tussen augustus en december naar zee trekt. Echter spoelen ook buiten het migratieseizoen geknakte palingen aan. Wat is de oorzaak van dit mysterie?

"Scheepsschroeven", antwoordt onderzoeker en visbioloog Niels Brevé in gesprek met NU.nl. "We vinden geknakte palingen namelijk vooral op rivieroevers waar meer scheepvaart is."

Brevé maakte voor het eerst kennis met het fenomeen toen hij onderzoek deed naar steuren. Tijdens die studie vond hij meerdere gezenderde steuren terug waar de kop of staart ruw van afgerukt waren. En dat terwijl de dieren volgens Brevé waren uitgezet op plekken waar geen gemalen in de buurt waren.

In november vorig jaar had hij voldoende aanwijzingen dat rivierschepen ook de doodsoorzaak konden zijn van palingen. Sportvisserij Nederland en stichting RAVON stelde Brevé in staat om een grootschalig onderzoek te starten naar de zogenoemde 'knakaal'.

Paling in het nauw door droogte en toename scheepvaart

De geknakte palingen spoelen deze tijd van het jaar aan op strandjes of kribben langs de rivier. De droogte speelt daarbij een belangrijke factor. Door een lage rivierstand in combinatie met een steeds drukker bevaren rivier is er minder ruimte over voor de paling.

Na elke zomer trekken de palingen via Duitsland en Nederland naar zee om daar te gaan paren. Voor veel vissen is de sluis in de Moezel bij het Duitse Koblenz het eindstation. "Dat populatieverlies is ingecalculeerd", legt Brevé uit. "Maar een onbekend deel van de palingen, die in scheepsschroeven terechtkomen, is dat niet", zegt hij. Een belangrijke onderzoeksvraag is hoeveel procent hier jaarlijks slachtoffer van wordt.

Bovendien was de onfortuinlijke paling al ernstig met uitsterven bedreigd. Vandaar dat beroepsvissers van september tot december niet op paling mogen vissen in Nederlandse wateren. "Net als bijna iedereen vind ik paling een heel lekker visje, maar ik eet 'm al tien jaar niet meer", zegt de visbioloog.

Een knakaal ligt op een strandje langs de Waal in de buurt van Nijmegen. (Foto: Kris Joosten)

Oproep aan vrijwilligers en hengelaars om mee te zoeken naar knakalen

Brevé zal de komende jaren blijven werken aan het knakaalproject. Om de theorie over de scheepsschroeven te bewijzen, moet Brevé daarvoor nog wel een hoop knakalen vinden.

Een vrijwilligersoproep vorige maand, leverde al ruim dertig mensen op die wel wilden helpen. "We hebben nu nog een stuk of tien vrijwilligers nodig, dan hebben we er genoeg", zegt hij.

Ook kunnen wandelaars of hengelaars een geknakte paling melden via waarneming.nl, telmee.nl of rechtstreeks aan Sportvisserij Nederland. Daarnaast is Brevé bezig om binnenvaartschippers te strikken om hem te helpen bij zijn onderzoek.