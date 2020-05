De eerste muggenpiek van deze zomer dient zich vermoedelijk begin juni aan. Dit is relatief vroeg in het jaar en komt door de zeer warme start van het jaar. Dat melden experts van Wageningen University aan NU.nl op basis van voorspellingsmodellen en data van de website Muggenradar.nl.

Nederlanders en Belgen kunnen op de website aangeven welke mate van muggenoverlast ze ervaren.

Op 21 en 22 mei, twee dagen waarop het heel warm was, verschenen er op Muggenradar opeens veel rode stippen, wat betekent dat veel mensen overlast hebben ervaren. "De temperaturen boven de 25 graden hebben blijkbaar veel muggen geactiveerd", stelt bioloog Arnold van Vliet.

Op basis van de temperatuurontwikkeling en de weersverwachting kan worden opgemaakt dat zich begin juni de eerste muggenpiek van deze zomer aandient. "Dat is opvallend vroeg in het jaar. Een halve eeuw geleden bereikten we dit stadium pas eind juni."

Het is echter onduidelijk of het aantal muggen dit jaar ook ongebruikelijk groot zal zijn. "Door de uitzonderlijke droogte staan veel regentonnen en bakjes rondom huizen leeg", stelt Van Vliet. "Dat zijn normaal gesproken de broedplaatsen."

'In stilstaand water hebben larven geen natuurlijke vijanden'

De bioloog roept mensen op om op Muggenradar te melden hoeveel muggenoverlast ze nu ervaren. Dat helpt om inzicht te krijgen in of en hoe de droogte invloed heeft op de muggenoverlast.

Het feit dat het zondag heeft geregend, biedt veel vrouwtjesmuggen de kans om eitjes te leggen in regentonnen of andere bakjes met water in de tuin, bevestigt expert Van Vliet. "Die komen over een maand uit, al kan dit sneller gaan bij hoge temperaturen. Zeker in dat soort stilstaand water heeft de mug geen natuurlijke vijanden die de larven opeten, zoals dat in een sloot wel gebeurt."

Op sociale media werd veel melding van muggen gemaakt

Ook op sociale media maakten veel mensen de afgelopen dagen opvallend veel meldingen van muggenoverlast. "We hebben dat soort pieken in het verleden geanalyseerd", vertelt de bioloog. "De meeste berichten over muggen plaatsen mensen tussen 21.00 en 23.00 uur op Twitter."

Van Vliet adviseert mensen die veel last hebben van muggen om in de tuin bakjes met stilstaand water, waarin de eieren kunnen worden gelegd, leeg te gooien na de regen van gisteren. "En het ophangen van een klamboe helpt doorgaans prima als de muggen de slaapkamer hebben weten te vinden."

Boswachters in Brabant constateren ook toename

Een boswachter in de Drunense Duinen in Noord-Brabant constateerde twee weken terug op Omroep Brabant een opvallende toename van het aantal muggen in het natuurgebied.

"We waarschuwen al meer dan tien jaar dat dit soort problemen steeds groter zullen worden", stelde hij. "Maar preventie op dit gebied staat blijkbaar niet hoog op het lijstje van de Nederlandse overheid. We kijken hier liever toe tot het uit de klauwen loopt."

Deze observatie gaat overigens niet over de huissteekmug, waar mensen 's nachts last van hebben.