Een mississippialligator die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in de Berlijnse dierentuin Zoo Berlin verbleef, is op circa 84-jarige leeftijd overleden in Moskou. 'Saturn' was met die leeftijd mogelijk de oudste mississippialligator ooit.

Omdat de leeftijd van Saturn niet precies duidelijk is, draagt hij die titel echter niet. Officieel staat 'Muja', een tachtigjarige mississippialligator die in de Servische hoofdstad Belgrado verzorgd wordt, te boek als de oudste van zijn soort.

Meerdere internationale media schrijven dat Saturn ooit toebehoorde aan de Duitse dictator Adolf Hitler, maar die bewering klopt volgens BBC News en het Russische persbureau Interfax niet. De dierentuin in Moskou die Saturn huisvestte, ontkent die berichten ook.

Het is niet duidelijk hoe de mississippialligator medio 1943 Berlijn wist te ontvluchten, waar hij toentertijd al zeven jaar verbleef. De dierentuin zou zelf fors onder vuur zijn genomen bij een bombardement op 23 november dat jaar, maar de alligator bleef enig leed bespaard.

De Moskouse dierentuin schrijft op de eigen Facebook-pagina dat het dier sinds medio 1946 door hun werd verzorgd, toen Saturn zo'n tien jaar oud was. In het wild worden mississippialligators zo'n dertig tot vijftig jaar oud.