De Zoogdiervereniging vraagt natuurliefhebbers om dit weekend vleermuizen te tellen in hun tuin. Dat kan het best 's avonds rond 22.00 uur, aldus de organisatie.

De Jaarrond Tuintelling-organisatie is vooral bekend door de vlinder- en vogeltelling die twee keer per jaar plaatsvindt. Daarnaast kunnen natuurliefhebbers dus ook twee keer per jaar vleermuizen turven.

"Om vleermuizen te kunnen zien, kun je het best vanaf zonsondergang een uur in de tuin gaan zitten. Dat is op 23 en 24 mei vanaf ongeveer 21.35 uur", adviseert Tuintelling.nl. "Om het silhouet van een vliegende vleermuis goed te kunnen zien, zoek je een plekje van waaruit je vrij zicht hebt op een stuk avondhemel. Bij voorkeur met ook wat zicht op een boom of wat struiken, want daar vliegen vleermuizen graag."

De organisatie heeft een zoekkaart gepubliceerd waaruit mensen kunnen opmaken welke vleermuissoort ze hebben gespot. Zo woont de gewone dwergvleermuis in spouwmuren en onder dakpannen en kiest de gewone grootoorvleermuis voor rustige oude zolders en holle bomen. De watervleermuis kiest ook voor boomholten, maar is daarnaast boven het wateroppervlak van bijvoorbeeld een vijver te zien.

Tuintellers worden gevraagd om hun score door te geven op de website van de organisatie. Een jaar geleden eindigde de teller na twee avonden op negentienhonderd.