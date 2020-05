De provincie Noord-Brabant stelt wolfwerende netten beschikbaar voor boeren, die op die manier hun vee kunnen beschermen tegen het roofdier. Dat zegt een woordvoerder van de provincie tegen NU.nl.

De provincie is momenteel nog in overleg met boeren over waar de netten precies geplaatst gaan worden.

Al langer bestaat het vermoeden dat een wolf door een deel van Brabant zwerft en vee aanvalt, al is dat nog niet officieel bevestigd. De afgelopen dagen is de wolf gesignaleerd in het gebied dat grofweg wordt begrensd door de Maas, de A59 en de N267.

Volgens BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de provincies, zijn in het dorp Hedikhuizen afgelopen weekend 35 schapen doodgebeten. In Lierop werd vrijdag ook een schaap gedood.

Dinsdag schapen doodgebeten in Bokhoven

De provincie Brabant bevestigt na berichtgeving van Omroep Brabant dat in de nacht van maandag op dinsdag meerdere schapen zijn doodgebeten in Bokhoven, dat op een paar kilometer van Hedikhuizen ligt.

DNA-onderzoek moet uitwijzen of het om een aanval van een wolf gaat.

Provincie neemt preventieve maatregelen

De provincie Noord-Brabant lijkt voor het nemen van preventieve maatregelen niet te wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek en biedt wolfwerende netten in bruikleen aan.

Op de netten staat stroom en als een wolf tegen de netten aanloopt, "druipt die echt wel af", aldus de woordvoerder.

Volgens de provincie en Staatsbosbeheer doen ook geruchten de ronde dat de wolf gewond zou zijn. In Hedikhuizen zouden eerder schoten zijn gehoord en mensen zouden melding hebben gemaakt van een hinkende wolf. Dat is echter nog niet bevestigd.

Als vee door een wolf wordt aangevallen dan gaat het vaak om een wolf die zwerft en geen vast leefgebied heeft. Gevestigde wolven geven de voorkeur aan wild.