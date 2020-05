De Nederlander Jos Baart heeft vier wel erg bijzondere gasten in zijn bloembak. Daar is namelijk een oehoe gaan nestelen. Uit de eieren zijn inmiddels drie kuikens gekropen, valt te zien in het programma Vroege Vogels van BNNVARA.

Baart kan door het raam vanuit zijn woning op drie hoog, net over de grens in België, van dichtbij zien hoe de jongen opgroeien. De kuikens zijn rond Pasen uit het ei gekropen en groeien als kool. Even was Baart bang dat het om duiven ging, maar niets bleek minder waar.

Het is niet bepaald alledaags dat de zeldzame soort zich in een woonwijk nestelt. De oehoe, die behoort tot de grootste uilensoort ter wereld, is niet gek op mensen en leeft doorgaans in beboste gebieden. In België leven de oehoe's vooral in steengroeven in de Ardennen.

Baart hoopt nog zeker een aantal maanden te kunnen genieten van de kuikens en hun moeder, die zich overigens iets minder vaak laat zien. De kuikens zijn nu nog pluizig, maar zullen de komende weken flink groeien. Oehoe's worden ongeveer 75 centimeter groot.

"Als ik hier drie of vier maanden van kan genieten, vind ik dat natuurlijk helemaal super", zegt hij in het programma. "Maar ze moeten zelf opgroeien en zelfstandig worden, zodat we over twee maanden afscheid kunnen nemen en ik kan zeggen: nou is het weer aan jullie."

Tot die tijd kan Baart nog even genieten van het bijzondere tafereel. En andersom ook, want de kuikens kijken maar wat graag mee naar de televisie.