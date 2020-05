Lijmbanden of plastic folie om eikenbomen, burgers bedenken van alles om de eikenprocessierups te bestrijden. Beide manieren werken juist averechts, zeggen twee experts vrijdag tegen NU.nl. "Het kan jonge vogels het leven kosten."

Dagblad van het Noorden publiceerde deze week foto's van een bonte specht, een vleermuis en honderden insecten vastgeplakt op een lijmstrip om een boom. Op Twitter en Facebook reageerden dierenliefhebbers verontwaardigd op deze bestrijdingsmethode. De persoon die de specht 'ving' zei in de krant dat hij "zijn lesje had geleerd" en dat hij de vogel "veertje voor veertje" losgemaakt had.

Op welke schaal het gebeurt is niet duidelijk, maar ook elders in het land hebben burgers lijmbanden of folies opgehangen om de eikenprocessierups te bestrijden, zo horen entmoloog en onderzoeker Sylvia Hellingman en bioloog en voorzitter van Kenniscentrum Eikenprocessierups Arnold van Vliet.

De methoden werken echter op meerdere manieren averechts en schakelen bovendien natuurlijke vijanden van de rups uit, legt Hellingman uit. Zij is daarom duidelijk in haar advies: "Doe dit niet!"

Rupsen raken in paniek als hun leider vastgeplakt zit

"Elke kolonie eikenprocessierupsen heeft een leider, de andere rupsen volgen deze leider in processie. Als de leider in nood is, doordat die vast komt te zitten aan een lijmstrip, raken de andere rupsen in de war, omdat het contact verbroken is. Uit paniek schieten ze hun brandharen weg om de leider te beschermen. Wat je dus krijgt, is een averechts effect", vertelt ze.

Juist die brandharen is waar het zo om te doen is. Als die zich via de lucht verspreiden, kan dat leiden tot gezondheidsklachten, zoals jeukende bultjes. Vorig jaar gingen in de laatste week van juni 85 op de 100.000 Nederlanders met dergelijke klachten naar de dokter.

Plastic folie om een boom wikkelen, werkt op een andere manier ook niet, legt Van Vliet uit. "Het idee erachter is dat eikenprocessierupsen daar niet overheen kunnen kruipen, maar dat kunnen ze wel. Ook gebruiken ze het plastic als schuilplek door eronder te gaan zitten", zegt hij. Hellingman vult aan: "Vogels zien die insecten en gaan pikken in het folie, waardoor ze plastic binnenkrijgen."

'Illusie om te denken dat eikenprocessierups verdwijnt'

De afgelopen maanden hebben gemeenten en provincies op grote schaal preventief bomen gesproeid met biologische bestrijdingsmiddelen om een rupsenplaag, waarvan de afgelopen twee jaar sprake was, te voorkomen. Op dit moment zijn de rupsen bezig hun nesten te bouwen en ontwikkelen zij hun brandharen.

Het beste bestrijdingsmiddel op dit moment is volgens Van Vliet het wegzuigen van rupsen door ongediertebestrijders op plekken waar de dieren overlast veroorzaken. "Op lange termijn is het stimuleren van natuurlijke vijanden een optie", zegt hij. Dat kan door bijvoorbeeld nestkasten op te hangen.

Tot slot is het een "illusie" om te denken dat de eikenprocessierups uit Nederland verdwijnt, aldus Van Vliet. Hellingman voegt hier aan toe: "Ik heb het idee dat het probleem voldoende is geland binnen de politiek en dat er voldoende bestrijdingscapaciteit aanwezig is. Die hele massahysterie om de eikenprocessierups is niet nodig."