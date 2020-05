Bruinvissen op de Oosterschelde, en vermoedelijk ook de Noordzee, profiteren van de stilte op het water die wordt veroorzaakt door de coronacrisis. Dat is de conclusie van Frank Zanderink, directeur van Stichting Rugvin, na weken observeren.

Zanderink ziet dat bruinvissen nu in grotere groepen, langere tijd op één plek blijven en ongestoord op vissen kunnen jagen.

"Voor de coronacrisis kwamen we normaal gesproken één of twee bruinvissen tegen. Heel af en toe waren dat er vier of vijf, maar dan een beetje uit elkaar en nooit voor langere tijd. Maar nu zijn het er veel meer, wel tien tot vijftien op een plek", aldus Zanderink. "Ik doe ruim vijftien jaar onderzoek naar dit dier, maar dit fenomeen heb ik nog niet eerder gezien."

Kort nadat de beperkende coronamaatregelen waren ingevoerd bevond Zanderink zich met een bootje bij het havenhoofd van de Zeeuwse plaats Zierikzee. "Het was er hartstikke druk met foeragerende bruinvissen. In vier, vijf uur is één boot de haven van Zierikzee uitgevaren, terwijl dat er normaal bij mooi weer tientallen per uur zijn."

Een collega van Zanderink zag volgens de directeur van Stichting Rugvin een dag later hetzelfde. Hetzelfde was ook te zien bij Gorisdijk, dat eveneens aan de Oosterschelde ligt.

Na toename aantal schepen afname bruinvissen

"Omdat mensen de teugels wat loslieten, zag je het aantal boten een paar weken later weer toenemen en direct zag je dat het aantal bruinvissen dat met elkaar zwom afnam", zegt Zanderink.

Op de Noordzee doet zich volgens Zanderink waarschijnlijk hetzelfde fenomeen voor, maar dat is lastiger te concluderen.

Op zee wordt daar internationaal minder gemonitord vanwege de coronacrisis. Bruinvissen zijn daar door hoge golven lastig waar te nemen. Golven zijn op de Noordzee gemiddeld hoger dan op de Oosterschelde en bruinvissen, een kleine walvisachtige, komen op zee tijdens het ademen niet vaak zichtbaar boven de golven uit.

Een bruinvis in nood die weer het water in wordt geholpen. (Foto: NU.nl/Thomas Steenvoorden)

Bruinvissen gevoelig voor lawaai

Volgens de onderzoeker zijn bruinvissen erg gevoelig voor lawaai. Die herrie is voor mensen niet altijd te horen. De vissen die het dier eet, vangt hij met behulp van echolocatie.

Per jaar worden volgens het Wereld Natuur Fonds achthonderd tot achtduizend bruinvissen doof door herrie op zee, zoals heien voor de aanleg van windmolenparken of achtergebleven oorlogsbommen die tot ontploffing worden gebracht.