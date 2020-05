De dolfijn die in de eerste week van mei met een zeilschip mee de haven van Amsterdam inzwom, is dinsdagavond dood aangetroffen op het strand bij Wijk aan Zee, meldt SOS Dolfijn woensdag.

De doodsoorzaak is volgens een woordvoerder van SOS Dolfijn nog niet bekend. Wel mist het dier het volledige staartblad en dat is essentieel om vooruit te komen in het water.

Volgens de woordvoerder ziet het stoffelijk overschot er verder gezond uit. Dat is overgebracht naar de Universiteit Utrecht, waar verder onderzoek wordt gedaan.

De woordvoerder van SOS Dolfijn reageert aangeslagen op het aanspoelen van de dode dolfijn op het strand van Wijk aan Zee. "We hebben zoveel moeite gedaan het dier te redden, dan is dit niet het resultaat wat je wil."

41 Nieuwe beelden van een dolfijn in Amsterdamse haven

Dolfijn zwom door sluis tot in Amsterdamse haven

De tuimelaardolfijn had het schip drie dagen lang vanuit Frankrijk gevolgd, ging ook mee door de sluis van IJmuiden en zwom uiteindelijk op 2 mei mee tot in de haven van Amsterdam.

Na meerdere pogingen slaagde SOS Dolfijn een dag later erin om het dier weer de Amsterdamse haven uit te krijgen. De dolfijn verbleef enige tijd voor de kust van IJmuiden, waar veel mensen vanaf steigers en bootjes de dolfijn probeerden aan te raken.

Het zeezoogdier, dat in Frankrijk de naam Zafar had gekregen, werd geregeld in Franse havens gezien en leek gewend te zijn aan de aanwezigheid van mensen.

Dolfijn op 5 mei voor het laatst levend gezien

Na enkele dagen in de haven van IJmuiden te hebben gezwommen, werd het dier 5 mei weer op de Noordzee gezien, ter hoogte van Callantsoog.

De dolfijn zwom op de Noordzee een tijd mee met een vissersschip en vertoonde ook toen speels gedrag. Daarna werd Zafar niet meer waargenomen.

Hoewel daar nog onderzoek naar wordt gedaan, lijkt het de woordvoerder van SOS Dolfijn aannemelijk dat de dolfijn na die laatste waarneming nog dagen heeft geleefd. "De aangespoelde dolfijn zag er daarvoor nog te 'vers' uit."