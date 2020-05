Reuzenpanda Wu Wen en haar pasgeboren jong maken het goed, laat Ouwehands Dierenpark dinsdag weten. De eerste tien dagen na de geboorte zijn spannend, aangezien in die periode de meeste jonge panda's sterven.

"Direct na de geboorte pakte moeder Wu Wen haar moederrol op", schrijft het dierenpark in Rhenen. "Vanaf het eerste uur hield ze haar jong warm en heeft ze het gezoogd."

Volgens de verzorgers van het nog naamloze pandajong groeit het snel. Opvallend is de relatief lange staart van het dier. Ook is al voorzichtig een kleuring te zien: de schouders en voorpoten vertonen een donkere tekening.

Moeder Wu Wen maakt het ook goed. "Af en toe eet ze een appel, een stukje pandacake en zelfs een bamboestengel", aldus het dierenpark. "Ze slaapt ook heel veel, samen met haar jong dat voornamelijk in de buurt van een van de vier tepels is te vinden."

Voorlopig blijven Wu Weng en haar jong in het kraamhol, waar het leert lopen. Zodra het dier weet hoe dat moet en Wu Wen goed volgt, mogen ze naar het binnenverblijf. Tot die tijd kunnen bezoekers van het park de dieren via een livestream bekijken.

Het geslacht van de pasgeboren panda is nog niet bekend en dat blijft voorlopig ook zo, omdat de dieren met rust worden gelaten.

45 Video Ouwehands Dierenpark deelt eerste beelden van pandababy

Wu Wen beviel begin deze maand

Reuzenpanda Wu Wen is op 2 mei bevallen van haar jong. De paring met Xing Ya vond begin dit jaar plaats, maar het was lang onduidelijk of Wu Wen drachtig was of niet; dat is namelijk lastig vast te stellen bij reuzenpanda's.

Hoewel Wu Wen en Xing Ya al sinds 2017 in Ouwehands Dierenpark leven, zijn ze nog steeds van China. Ze mogen tot 2032 in Nederland blijven. Reuzenpanda's die hier worden geboren, zijn eveneens van China en mogen volgens de leenafspraken vier jaar in Nederland blijven.

De op vrijdag 1 mei geboren panda moet in 2024 naar het Aziatische land, in het kader van een internationaal fokprogramma. De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en leeft van nature alleen in China. In het wild leven er volgens de laatste telling nog 1.864.