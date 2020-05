Voor het eerst in ruim een jaar tijd is in Nationaal park Kaziranga een Indische neushoorn gedood om zijn hoorn. Tegelijkertijd is het aantal stroperijpogingen de afgelopen periode toegenomen vanwege de lockdown in India wegens het coronavirus, zeggen de parkautoriteiten, meldt AFP maandag.

Door een gebrek aan verkeer rondom Kazirangapark - dat de thuisbasis is van 's werelds grootste populatie Indische neushoorns - komen de dieren steeds vaker in de buurt van autowegen. Dat maakt de neushoorns kwetsbaar voor stropers.

Parkdirecteur P. Sivakumar zei zondag tegen AFP dat hij vermoedde dat de neushoorn "minstens twee tot drie dagen geleden was gedood". Ook vertelde hij dat stropers de zo gewilde neushoorn hadden afgesneden. In de buurt lagen volgens hem ook acht lege kogelhulzen van een AK47-geweer.

Op de zwarte markt zijn kopers bereid rond de 150.000 dollar (138.600 euro) te betalen voor een Indische neushoornhoorn. De hoorns worden meestal gebruikt ten behoeve van de traditionele Chinese geneeskunde.

Vijf stroperijpogingen voorkomen in april

De laatste keer dat een Indische neushoorn werd gestroopt in het park, dat staat op de werelderfgoedlijst van Unesco, was in april 2019. Tussendoor wisten parkwachters meerdere slachtingspogingen te voorkomen, waaronder vijf vorige maand.

Indische neushoorns kwamen vroeger in groten getale voor in het Aziatische land, maar door de illegale jacht zijn er nog slechts een paar duizend over. Volgens de laatste telling in 2018 leefden er 2.413 Indische neushoorns in het Kazirangapark. Naast neushoorns leven er ook tijgers, olifanten en panters in het gebied.