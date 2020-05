De tuimelaardolfijn Zafar, die enkele dagen in de havens van Amsterdam en IJmuiden heeft doorbracht, is weer terug in de Noordzee. Een vissersschip filmde het dier dinsdag bij de Noord-Hollandse kust.

Volgens SOS Dolfijnen vergezelde de dolfijn het visserschip enkele uren, totdat het in de Noordzee verdween. "Hoewel tuimelaardolfijnen niet vaak voor de Nederlandse kust worden gezien, is de Noordzee een prima leefgebied voor deze dieren", aldus de organisatie.

De organisatie riep mensen dinsdag op niet te dicht in de buurt van de dolfijn te komen. Het dier trok veel bekijks door zijn speelse gedrag, maar heeft scherpe tanden en kan met zijn kracht kleine bootjes omstoten.

Zafar belandde zaterdagochtend in de Amsterdamse havens nadat hij met een zeilschip vanuit Frankrijk mee was gezwommen. De tuimelaar werd vervolgens met hetzelfde schip weer door de Amsterdamse sluis geloodst, waarvandaan de stichting het dier met kleine bootjes richting IJmuiden heeft begeleid.

Een woordvoerder van SOS Dolfijn noemde de aanwezigheid van de dolfijn in de Amsterdamse havens "uniek". Toch is de tuimelaar niet helemaal onbekend met deze omgeving: in Frankrijk is het dier al meerdere malen in havens gespot en heeft het ook al meerdere zwemmers in de problemen gebracht.