Meerdere mensen proberen de tuimelaardolfijn in de haven van IJmuiden te aaien. In verband met de krachtige kaken en scherpe tanden van het dier is dit echter geen goed idee, waarschuwt stichting SOS Dolfijn dinsdag.

"Gisteren en vandaag hebben we meerdere mensen gezien die op steigers of in kleine bootjes het dier proberen te benaderen", zegt een woordvoerder van de stichting in gesprek met NU.nl. "We snappen dat dit verleidelijk is door het speelse gedrag, maar het dier heeft scherpe tanden en kan met zijn kracht kleine bootjes omstoten."

De dolfijn zwom zaterdagochtend met een zeilschip de havens van Amsterdam in, waarna het dier zondag aan het begin van de avond door SOS Dolfijn weer de haven van IJmuiden in is geloodst. In principe is dit geen vreemde omgeving voor de dolfijn, benadrukt de woordvoerder. "De dolfijn is regelmatig in Franse havens gespot, dit gedrag hoort bij het dier."

Zwemmers in problemen gebracht in Frankrijk

SOS Dolfijn onderzoekt op het moment de opties om de dolfijn richting zee te begeleiden. In de periode dat de dolfijn in Franse havens zwom, heeft het dier meerdere zwemmers in de problemen gebracht.

Op het moment is SOS Dolfijn aanwezig in de havens om het dier te monitoren. Ook legt de stichting ter plekke aan omstanders uit waarom ze niet in de buurt moeten komen.