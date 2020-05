In ARTIS is maandagavond een Aziatische olifant geboren. Het is voor het eerst in ruim drie jaar dat er een kalf ter wereld kwam in de Amsterdamse dierentuin.

Volgens ARTIS is de bevalling van de olifant "heel voorspoedig" verlopen. Het kalf kwam maandag om 21.09 uur in één minuut ter wereld en een kwartier later stond het al op vier poten. Naar verwachting gaat het vrijdag voor het eerst naar buiten.

De viervoeter is het vijfde kalf van moeder Thong Tai, de zogenoemde matriarch van de kudde Aziatische olifanten in ARTIS. In totaal leven er vijf Aziatische olifanten in het Amsterdamse dierenpark.

De dracht van een Aziatische olifant duurt 20 tot 22 maanden. De matriarch is na 634 dagen bevallen, twee dagen na de verwachte datum.

39 Video Pasgeboren Aziatische olifant staat meteen op vier poten in ARTIS

'Dieren maakten kakofonie van geluiden'

De verzorgers merkten maandagavond via camera's al op dat een geboorte op komst was. "De dieren liepen heen en weer, klapperden met de oren, zwiepten met de staarten en maakten een kakofonie van geluiden. De verzorgers waren op dat moment in allerijl onderweg naar ARTIS. Toen ze aankwamen in het binnenverblijf van de olifanten was het kalf al geboren", aldus ARTIS.

Aziatische olifanten zijn volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) een bedreigde diersoort. Het huidige aantal Aziatische olifanten in het wild wordt geschat op 28.000 tot 42.000.

Vanwege de coronacrisis is ARTIS vooralsnog gesloten.