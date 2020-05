De tuimelaardolfijn die zaterdagochtend de havens van Amsterdam is ingezwommen, oogt niet ziek en is niet vermagerd. Wel is het een zorgelijke situatie dat het dier nu in de haven is, schrijft stichting SOS Dolfijn zaterdagavond.

Het dier volgt al drie dagen een zeilschip uit Frankrijk dat de haven van IJmuiden als eindbestemming had. Vervolgens is de dolfijn met de boot mee door een sluis naar Amsterdam gezwommen. Uit beeldmateriaal is gebleken dat de dolfijn voor de Franse kust ook vaker is gezien in de buurt van schepen en mensen.

SOS Dolfijn maakt zich grote zorgen om het dier."De haven van Amsterdam is geen natuurlijk leefgebied voor dolfijnen en het water is er brak tot zoet", aldus de stichting. "Het brakke water kan op termijn gezondheidsproblemen veroorzaken en onduidelijk is of het dier er voldoende voedsel kan vinden om te overleven."

19 Video Dolfijn zwemt in Amsterdamse haven

Reddingspoging tevergeefs

Op dit moment werkt SOS Dolfijn aan een plan om het dier de Amsterdamse havens uit te krijgen. Zaterdagmiddag heeft de organisatie geprobeerd om het dier mee terug te lokken richting de sluizen. "In eerste instantie zwom het dier met een bootje met daar aan boord SOS Dolfijn-medewerkers mee, maar toch zwom het al snel weer terug naar het zeilschip."

Op het moment wordt gekeken naar andere manieren om het dier terug de Noordzee in te krijgen. Het zeilschip kan niet snel terug, omdat het gelost moet worden.

"Natuurlijk is er ook de kans dat de dolfijn op eigen gelegenheid de haven uitzwemt", aldus de organisatie. "Maar dat zal gecontroleerd moeten gaan omdat de sluizen niet continu open staan."