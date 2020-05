Een tuimelaardolfijn is zaterdagochtend de haven van IJmuiden in gezwommen, meldt SOS Dolfijn zaterdag. Volgens de stichting is het dier vanuit Frankrijk met een zeilschip mee gezwommen en bevindt het zich nu in een haven bij Amsterdam.

Volgens SOS Dolfijn komt het bijna nooit voor dat tuimelaardolfijnen voor de Nederlandse kust opduiken. "In Frankrijk is het wel een bekend dier, daar vindt ook wel interactie plaats tussen het dier en mensen, maar in Nederland gebeurt dat weinig", zegt een woordvoerder.

Het dier volgt al drie dagen een zeilschip uit Frankrijk dat de haven van IJmuiden als eindbestemming had. "Vervolgens is de dolfijn met de boot mee door een sluis naar Amsterdam gezwommen. Dat is zeer uniek", zegt de woordvoerder.

Om de haven uit te komen, zal het dier ook weer door de sluis terug moeten. "Dat moet de dolfijn op eigen kracht doen, omdat het dier niet gevangen kan worden zolang het actief zwemt", zegt de woordvoerder. Naar verwachting zal dat geen problemen opleveren, omdat de dolfijn ook via de sluis de haven binnen is gekomen. Wel wordt het dier gelokt en gemonitord door een team van SOS Dolfijn.

Met het oog op de gezondheid van de dolfijn wordt de exacte locatie waar het dier zich nu bevindt niet bekendgemaakt.