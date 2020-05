Reuzenpanda Wu Wen is in Ouwehands Dierenpark bevallen van haar eerste jong. De dierentuin in Rhenen meldt zaterdag dat moeder en jong in het kraamhol verblijven en het goed maken.

De paring met Xing Ya vond begin dit jaar plaats, maar het was lang onduidelijk of Wu Wen drachtig was of niet; dat is namelijk lastig vast te stellen bij reuzenpanda's.

Wu Wen verbleef de afgelopen tijd steeds vaker in het kraamhol. Mede daardoor dachten haar verzorgers dat ze drachtig was. De afgelopen dagen kwam de reuzenpanda het verblijf zelfs bijna niet meer uit. Vrijdag rond 10.00 uur merkten de verzorgers dat ze onrustig was, geluid maakte en veelvuldig tussen haar poten likte.

"De verzorgers durfden het bijna niet uit te spreken, maar alles wees erop dat de weeën waren begonnen", aldus het park. "Om 12.30 uur klonk een eerste voorzichtige kreet: het jong was geboren."

Wu Wen en haar eerste jong. (Foto: Ouwehands Dierenpark)

Geslacht blijft vooralsnog een verrassing

Het geslacht van de pasgeboren panda is nog niet bekend en dat blijft voorlopig ook zo. Wu Wen en haar jong worden de komende tijd met rust gelaten. Pas als ze over een paar maanden het kraamvol verlaten, kan het geslacht worden vastgesteld. Ook krijgt de jonge panda dan pas een naam.

Een pasgeboren panda weegt slechts een paar honderd gram en komt daarnaast blind en kaal ter wereld. De komende maanden moet het jong groeien, leren lopen en Wu Wen kunnen volgen, meldt het park. Het tweetal wordt de komende tijd via camerabeelden in de gaten gehouden.

Marcel Boekhoorn, eigenaar van de dierentuin, spreekt van fantastisch nieuws. "Dit is positief nieuws waar iedereen op wachtte", zegt hij. "Ik feliciteer het team van pandaverzorgers. Met hun geduld en expertise kon dit jong op natuurlijke wijze verwekt en geboren worden."

Jonge panda mag vier jaar in Nederland blijven

Hoewel Wu Wen en Xing Ya al sinds 2017 in Ouwehands Dierenpark leven, zijn ze nog steeds van China. Ze mogen tot 2032 in Nederland blijven. Reuzenpanda's die hier worden geboren, zijn eveneens van China en mogen volgens de leenafspraken vier jaar in Nederland blijven.

De vrijdag geboren panda moet in 2024 naar het Aziatische land, in het kader van een internationaal fokprogramma. De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en leeft van nature alleen in China. In het wild leven er volgens de laatste telling nog 1.864.