Op het strand van het Zeeuwse Westenschouden is vrijdagmiddag een bruinvis levend aangespoeld, zo meldt SOS Dolfijn via Twitter.

Een vrouw had het dier levend op het strand aangetroffen. Hulpverleners van Reddingsteam Zeezoogdieren (RTZ) kwamen ter plaatse om het dier te helpen, maar dat mocht helaas niet meer baten.

De bruinvis overleed ongeveer een half uur nadat de melding over de aangespoelde bruinvis was binnengekomen.

"Het dier was erg mager. Dat duidt erop dat het het al langere tijd niet voldoende eten had binnen gekregen en het waarschijnlijk ziek was", meldt een woordvoerder van SOS Dolfijn aan NU.nl.

Het dier is overgebracht naar de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht, waar een uitgebreide sectie wordt uitgevoerd om te kijken wat de bruinvis precies mankeerde.

Per jaar spoelen er volgens de woordvoerder gemiddeld zo'n honderd bruinvissen aan op het strand. "Enkele tientallen daarvan worden levend aangetroffen."

SOS Dolfijn zamelt geldt in voor opvangcentrum

SOS Dolfijn heeft momenteel geen opvanglocatie voor de dieren. In 2017 is de samenwerking met de vorige locatie om verschillende redenen opgeheven.

"Wat we kunnen doen, is beoordelen of de aangespoelde dieren een overlevingskans hebben. Als ze niet al te ernstig gewond zijn, kunnen we ze met een speciaal vaartuig terugbrengen naar open zee", aldus de woordvoerder. Als het dier te weinig overlevingskans heeft, dan kiest de organisatie ervoor om het dier uit zijn lijden te verlossen.

De organisatie is bezig om een nieuw opvangcentrum te realiseren. "Daar is veel geld voor nodig. We zijn hard aan het werk om dat geld binnen te halen."