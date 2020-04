Natuurbeschermers constateren dat er veel minder egels sterven in het Verenigd Koninkrijk sinds de coronalockdown. Doordat mensen veel minder reizen, worden er veel minder diertjes doodgereden, melden zij aan de BBC.

De Britse Hedgehog Preservation Society, die zich bezighoudt met de bescherming van egels, meldt bovendien dat veel meer mensen egels zien rondlopen in de tuin.

Experts van de organisatie voegen hieraan toe dat dit ook mede komt doordat vanwege de lockdown veel Britten meer tijd hebben om te tuinieren.

Zij waarschuwen enthousiaste amateurhoveniers met klem om zich bewust te zijn van de diertjes die zich vaak in het gras verschuilen. De stekelige zoogdiertjes raken vaak gewond, onder meer door schoffels of grasmaaiers.

In Nederland komen egels eind april pas uit winterslaap

De Nottingham Wildlife Trust, een andere natuurorganisatie, roept mensen op de bewegingen van egels vast te leggen met een camera en in te sturen voor onderzoek.

Egelbescherming Nederland kan niet bevestigen dat de trend ook in Nederland waargenomen wordt. "Maar dat komt vooral doordat egels in het Verengd Koninkrijk eerder uit hun winterslaap komen dan in Nederland", legt voorzitter Jenny Kleve uit. "Het is in Nederland net iets warmer. Dus pas eind april, begin mei gaan we hier weer egels zien."

Er zijn nog maar enkele duizenden egels in het wild te vinden

Het aantal egels in Nederland is de afgelopen jaren schrikbarend teruggelopen, voegt ze daar aan toe. In het westen komen amper meer egels in het wild voor.

"Exacte cijfers zijn lastig te geven, omdat het solitaire, schuwe nachtdieren zijn", stelt Kleve. "Maar we vrezen dat er nog maar een paar duizend dieren in Nederland te vinden zijn. De conditie en de gemiddelde leeftijd van de dode egels die we aantreffen, nemen ook snel af." De Egelbescherming pleit er al jaren voor de dieren op te nemen op de lijst van bedreigde soorten, maar de overheid heeft hier tot nu toe geen gehoor aan gegeven.

