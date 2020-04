Een grijze zeehond is woensdagochtend met een stuk visnet om zijn nek gevonden op het strand van Texel. Een dierenarts van Ecomare heeft het dier uit zijn benarde situatie bevrijd, meldt de zeehondenopvang. Het dier heeft de naam Droppie gekregen.

Droppie werd door een wandelaar gevonden, waarna dierverzorgers de zeehond kwamen ophalen. Het dier heeft een "gemene" wond in de nek en enkele wondjes aan zijn kop, die vermoedelijk allemaal door het visnet zijn veroorzaakt.

Ecomare vermoedt dat Droppie in de winter van 2018 is geboren. De zeehond woog 35 kilo, wat wel te weinig is voor een zeehond van zijn leeftijd. Dit is waarschijnlijk ook te danken aan zijn verstrikking in het net.

Het dier heeft antibiotica gekregen om ontstekingen door het net te verzorgen. Hij wordt voorlopig in een binnenverblijf gehouden, maar Droppie moet zo snel mogelijk naar een buitenbassin zodat hij kan herstellen in de zon en in zout water. De verzorgers hopen ook dat hij snel gaat eten.