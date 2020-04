Duizenden mensen zullen dit weekend de tuin ingaan om deel te nemen aan de Nationale Bijentelling. Hoewel er dit jaar weinig reclame voor of publiciteit over de telling is geweest, zijn er veel aanmeldingen binnengekomen. "Mensen hebben nu natuurlijk de tijd en zijn mogelijk ook meer betrokken bij hun tuin dan eerder", zegt insectenexpert Vincent Kalkman tegen NU.nl.

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat veel mensen nu de handen vrij hebben om een half uurtje bijen te gaan tellen in de tuin of op het balkon.

"En het is natuurlijk ook ideaal weer voor zowel de mens als de bij. Niet te warm en niet te koud", aldus Kalkman. Vorig jaar vond de telling plaats in "een beetje een pechweekend", omdat er toen op sommige plekken natte sneeuw viel en het koud was. Het waren voornamelijk hommels die zich toen lieten zien.

Mogelijk zullen er dit weekend dus niet alleen meer mensen gaan tellen, maar laten ook meer bijen(soorten) zich zien. Voor de telling maakt dat niet uit, omdat de jaarlijkse resultaten altijd worden gecorrigeerd voor het aantal deelnemers, legt Kalkman uit.

De wilde bij in Nederland Er zijn meer dan 350 wilde bijensoorten in Nederland. De helft daarvan neemt in aantal af.

Dit komt met name doordat de mens hun leefgebied aantast. Bijen zijn gek op bloemen die door mensen worden weggehaald.

Bijen zijn vanwege de bestuiving van groot belang voor de mens.

Zo is de wilde bij verantwoordelijk voor een kwart van de appeloogst.

Het laten uitsterven van bijen zou de mensheid tot wel honderden miljarden euro's per jaar kunnen kosten.

Telling wordt vijf jaar op rij gedaan

Om een goed beeld te krijgen van hoe de bijna 360 bijensoorten in Nederland het doen, moet de telling vijf jaar op rij worden gedaan. Zo kunnen factoren als het weer niet tot afwijkende conclusies leiden.

Kalkman zegt dat al is gebleken dat de metselbij het wel goed doet in Nederland. "Dat komt deels door klimaatverandering, maar zeker ook doordat meer mensen bijenhotels hebben neergezet", legt hij uit. De metselbij nestelt zich in gaatjes, zoals holle stengels, en doet het daarom goed in de bijenhotels.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus worden dit jaar geen groepsactiviteiten georganiseerd. Wie instructies nodig heeft, kan op de website instructievideo's bekijken.