De leeuwen in Kruger National Park in Zuid-Afrika hebben bezit genomen van de wegen in het park nu er geen mensen meer doorheen rijden. Net als de meeste landen bevindt ook Zuid-Afrika zich in een lockdown vanwege de coronacrisis.

Ranger Richard Sowry maakte woensdag zijn patrouille door het park, waar het normaal gesproken krioelt van de toeristen. Hij zag dat de leeuwen door het hele park lagen op de weg waar meestal doorlopend auto's overheen rijden.

Kruger Park is inmiddels bijna een maand gesloten. Doorgaans zijn de roofdieren alleen 's nachts op de weg te zien, als er geen auto's rijden.

De leeuwen liggen over het algemeen in het gras. Maar het had de avond voor de patrouille geregend, waardoor het gras langs de weg nat was. "Grote katten houden óók niet van water", aldus de woordvoerder van het park tegen BBC.

'Hoop dat de foto's de mensen wat vreugde brengen'

De dieren stoorden zich niet aan Sowry terwijl hij met zijn smartphone de foto's maakte, vertelde hij aan BBC. "Ik maakte ze wel vanuit de auto", legde de ranger uit. "Ze zijn gewend aan mensen in auto's. Als ik was uitgestapt en dan foto's had gemaakt, was ik nooit zo dichtbij gekomen."

Sowry besloot de foto's te delen via de socialemediakanalen van het park. "Het zijn lastige tijden voor iedereen", aldus de ranger. "Ik hoop dat de beelden mensen even wat vreugde brengen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.