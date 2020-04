In Apenheul is een zeldzame blauwoogmaki geboren. Dat meldt het apenpark dinsdag. De maki is een paar weken geleden al geboren, maar Apenheul brengt het nieuws nu pas naar buiten.

De maki, een jongetje, heeft de naam Mahery gekregen. Dit betekent 'sterk' in de Malagassische taal, de taal die op het Afrikaanse eiland Madagaskar wordt gesproken. "Het apenpark is enorm blij met de geboorte van dit jongetje", zegt Apenheul.

Mahery is de zoon van New Hope, een vrouwelijke blauwoogmaki die in 2016 naar Apenheul kwam. De aap kreeg al twee keer eerder een jong. In 2007 werd dochter Arovy geboren, in 2018 zoon Reny.

Met uitsterven bedreigd

Blauwoogmaki's worden ernstig bedreigd in het wild. Doordat de bossen waarin ze leven verdwijnen, sterven ze mogelijk uit. Ook worden ze zelden in dierentuinen geboren. In heel Europa leven er op dit moment slechts 27 blauwoogmaki's in dierentuinen. In het wild leven er naar schatting nog tussen de vijfhonderd en zesduizend blauwoogmaki's.

Apenheul doet mee aan een fokprogramma voor de halfapensoort. Zo probeert het park de blauwoogmaki te behouden. "De kleine blauwoogmaki is dus zeer welkom", zegt Apenheul.

Normaal worden de dieren in Apenheul door hun ouders opgevoed, net als in het wild, maar volgens coördinator Jacqueline Ruijs is dat voor Mahery niet mogelijk. "New Hope is niet in staat om Mahery zelf te voeden. Daarom voedt een aantal dierverzorgers Mahery met de fles. Dit doen we in principe nooit, maar bij blauwoogmaki's maakt ieder jong een belangrijk verschil voor het behoudt van de soort", zegt Ruijs.

Momenteel is Apenheul gesloten vanwege het coronavirus. Het is nog niet bekend of de zeldzame blauwoogmaki voor bezoekers te zien zal zijn zodra het apenpark weer open gaat.