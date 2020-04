In een wildreservaat in Kenia is een zogeheten 'zonkey' of 'zezel' geboren: een zeer zeldzame kruising tussen een zebra en een ezel.

Een zebra zou in mei vorig jaar uit het Tsavo East National Park zijn ontsnapt en wekenlang tussen overig vee van omwonenden hebben geleefd. Nadat lokale omroepen lucht kregen van de opvallende verschijning, heeft een team specialisten het dier teruggebracht naar een andere beschermde omgeving: het Chyulu National Park.

Het dier werd op regelmatige basis in de gaten gehouden door een team specialisten van natuurbeschermingsorganisatie Sheldrick Wildlife Trust, om te zien of de zebra kon wennen aan de nieuwe omgeving. "Enkele weken terug werd echter een kleintje aan haar zijde gespot, dat er opvallend bruin uitzag", schrijft de organisatie op de eigen website.

Eerst dacht men dat het veulen de kleur had vanwege een nabijgelegen modderpoel. Nadere observaties toonden echter aan dat het bruine kleintje, met zebra-achtige pootjes, een kruising was tussen een ezel en zebra.

Het is niet duidelijk of de zebra heeft gepaard met een ezel toen het ontsnapte uit het Tsavo East National Park. De organisatie Sheldrik Wildlife Trust gaat daar wel van uit. Het veulen kan zelf niet voor nieuw nageslacht zorgen, omdat het onvruchtbaar is.