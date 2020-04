Onderzoekers van het Schmidt Ocean Institute hebben een kwal gevonden in de zee langs Australië die mogelijk de grootste kwallensliert ooit heeft. Het de sliert is spiraalvormig, waarvan de buitenste kring een diameter van 47 meter heeft.

De kwal is waargenomen bij het westen van Australië, nabij de Ningaloo-kust. Daar waren biologen van het Schmidt Ocean Institute op expeditie, toen zij het ongebruikelijk grote dier spotten.

Het dier is een siphonophora, ofwel een buiskwal. De specifieke soort is de Apolemia. Het verschijnsel is eigenlijk niet één dier, maar een soort samenlevende kolonie van een kwal en meerdere kleinere poliepen.

Bij dit specifieke exemplaar zouden miljoenen organismen samen moeten werken om te overleven, bijvoorbeeld door eten te vinden en voedingsstoffen door de lange sliert onderling te delen.

De biologen van het instituut waren aan boord van hun vertellen aan ScienceAlert dat iedereen "weggeblazen" was door de beelden. "Mensen van over het hele schip haastten zich naar de stuurhut om de beelden te zien."