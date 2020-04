Er zijn positieve signalen dat reuzenpanda Wu Wen drachtig is, meldt Ouwehands Dierenpark donderdag. Of de paring in januari daadwerkelijk een succes was, is echter nog niet met zekerheid vast te stellen.

Wu Wen wordt sinds de paring met Xing Ya extra in de gaten gehouden. Zo monitoren Wu Wens verzorgers de hormonen in haar urine. De hormoonspiegel is stijgende, maar het park benadrukt dat dit ook het gevolg kan zijn van een schijndracht.

De verzorgers zien ook dat Wu Wen steeds meer tijd doorbrengt in het kraamhol. "Nooit eerder nestelde zij zich zo in een kraamhol", aldus Ouwehands Dierenpark. "Dus ondanks dat het nog steeds loos alarm kan zijn, zijn de ontwikkelingen zeker hoopvol."

Bij panda's is het lastig om vast te stellen of ze drachtig zijn, omdat ze naast een schijndracht ook nog eens de innesteling van bevruchte eicellen kunnen uitstellen. De gemiddelde draagtijd ligt tussen de drie en vijf maanden, maar in de praktijk komt het ook voor dat panda's pas een jaar na de paring bevallen.

Wu Wen in het kraamhol. (Foto: Ouwehands Dierenpark Rhenen)

Echo's lastig uit te voeren

Met echo's kan de dierentuin meer zekerheid krijgen over de toestand van Wu Wen, maar die zijn pas enkele weken voor de bevalling betrouwbaar omdat de embryo's erg klein zijn. Een reuzenpanda komt blind en kaal ter wereld. Op dat moment weegt het slechts een paar honderd gram.

Hoewel Wu Wen en Xing Ya al sinds 2017 in Ouwehands Dierenpark leven, zijn ze nog steeds van China. Ze mogen tot 2032 in Nederland blijven. Reuzenpanda's die hier worden geboren, mogen volgens de leenafspraken vier jaar in Nederland blijven.