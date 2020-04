De eerste eikenprocessierupsen van dit jaar zijn maandagochtend uit het ei gekropen. Voorzitter Arnold van Vliet van Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft de eerste rupsen maandagmorgen zelf waargenomen in Ede. "De rupsjes liepen in processie al over het takje", vertelt hij.

Op de hoofdfoto zie je rechtsonder de uitgekomen eipakketjes. Linksboven lopen de harige rupsen in processie over de tak.

De bioloog had eerder een aantal eipakketjes op de takken van eikenbomen gemarkeerd, zodat hij ze makkelijk kon terugvinden. "Toen ik vanmorgen keek, zag ik dat ze eruit gekropen waren", zegt Van Vliet.

Volgens hem zullen de eitjes in het hele land op ongeveer op hetzelfde moment uitkomen. "De hoge temperaturen van nu helpen daarbij."

Biologen van de Wageningen University & Research (WUR) hebben de ontwikkeling van de eitjes de afgelopen periode op verschillende plaatsen in de gaten gehouden. De experts voorspelden al dat de eitjes rond deze dag zouden uitkomen.

Rupsen veroorzaken nog geen jeukklachten

De pasgeboren rupsen zullen het tijdens hun eerste levensdagen wel enige tijd zonder eikenbladeren moeten stellen. "Al zag ik dat de eerste bladeren zich al aan het ontplooien waren en bovendien kunnen de rupsen lange tijd zonder eten."

Ondanks de 'geboortegolf' hoeven mensen zich voorlopig geen zorgen te maken over jeukklachten. Als de rupsen uit hun eitjes kruipen, hebben ze nog geen brandharen. Die krijgen ze naar verwachting in de tweede helft van mei. Dan beginnen de beestjes ook hun kenmerkende nesten te maken, aldus het kennisplatform.