Zilverwangneushoornvogel Balou uit Texel ZOO heeft een nieuwe hoorn gekregen, zo meldt het dierenpark vrijdag. Het dier werd binnengebracht met een kapotte hoorn, maar een reconstructie met de 3D-printer van de Universiteit Utrecht kon hem helpen.

Mannetjes hebben normaal een grote hoorn boven op de snavel, maar bij Balou was deze zodanig beschadigd geraakt dat hij erg kwetsbaar was. "Een dun vlies beschermde nog een klein beetje zijn aderen."

De vogel werd door de vorige eigenaren dan ook aan Texel ZOO geschonken, in de hoop dat het dierenpark iets voor Balou kon betekenen. Hulp voor het dier is uiteindelijk gevonden in Utrecht, waar in de universiteit eerst een CT-scan werd uitgevoerd "om de juiste pasvorm voor de hoorn te krijgen".

Nadat het model was goedgekeurd, kon overgegaan worden tot plaatsing. In december kon de vogel onder narcose worden gebracht.

Balou is 'helemaal zichzelf', maar nog niet te zien

Texel ZOO meldt nu, nadat Balou maandenlang gemonitord is, dat de operatie succesvol is verlopen. "Dit omdat dit in Nederland nog nooit gedaan was en we niet wisten of de hoorn bleef zitten." Zijn verzorgers wisten ook niet hoe Balou op de nieuwe hoorn zou reageren "en of er complicaties op zouden treden".

Nu kan met zekerheid worden vastgesteld dat Balou "helemaal zichzelf" is. "Zodra hij uit de narcose kwam, wilde hij als eerste een blauwe bes, want daar is hij gek op."

Bezoekers kunnen de nieuwe hoorn van Balou als gevolg van de coronamaatregelen nog niet bewonderen. Mensen die willen helpen met zijn verzorging kunnen de vogel wel 'adopteren'.

Hier is de hoorn van Balou nog kapot. (Foto: Texel ZOO)