Voor het eerst is een bevestigde waarneming gedaan van een wolf op de Zuid-Veluwe. Camera's hebben het dier vastgelegd naast een dood edelhert, zo laat Natuurmonumenten vrijdag weten.

Boswachter André ten Hoedt laat weten dat ze er al een tijdje op "zaten te wachten. Dit gebied is uitgestrekt en heeft veel wild. Een ideaal leefgebied voor de wolf. Gaaf dat hij ons gebied nu gevonden lijkt te hebben, het is nu afwachten of hij of zij zich hier ook zal vestigen".

Het is nog onbekend om welke wolf het precies gaat. Mogelijk is het de wolvin die eerder op de Midden-Veluwe is gezien. Er zijn DNA-monsters afgenomen van het kadaver van het edelhert om dat te achterhalen.

Natuurmonumenten constateert ook dat de wolvenroedel die zich op de Noord-Veluwe bevindt, een steeds groter territorium verkent. "Het laat zien dat wolven in de winter hun territorium vergroten om efficiënter te kunnen jagen. Daar is op de Veluwe zeker ruimte voor."

Aan de noordoostkant van de Veluwe is ook een wolf vastgelegd door een wildcamera. Dit dier lijkt de omgeving te verkennen. "Of er ruimte is op de Noord-Veluwe voor een tweede roedel is niet duidelijk. Dit zal de wolf in de toekomst zelf bepalen."