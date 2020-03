In Safaripark Beekse Bergen is afgelopen weekend voor de tweede keer dit jaar een chimpansee geboren. Het gaat goed met moeder Pepa en haar jong, meldt het safaripark dinsdag.

De twee worden door de verzorgers zoveel mogelijk met rust gelaten. Verzorger Kris Jansen ziet dat Pepa geen moeite heeft met het moederschap. Ze beviel 5,5 jaar geleden van haar eerste jong en heeft dus al ervaring.

Jansen: "Ze zorgt goed voor haar jong en houdt het goed bij haar borst om het te laten drinken, dus we laten haar haar gang gaan en komen zo min mogelijk in de buurt."

Daardoor is op dit moment het geslacht van het jong nog niet vastgesteld. Het park denkt dat het om een mannetje gaat, maar kan dat op dit moment niet nagaan.

Ook moet nog worden onderzocht wie de vader is. "Er zijn meerdere vruchtbare mannen in de groep, maar waarschijnlijk is het groepsleider Dennis", vertelt Jansen. " We zullen dat op een later moment via DNA gaan vaststellen."

Chimpansee Pepa met haar pasgeboren jong. (Foto: Beekse Bergen)

Ook al geboorte in januari

Met de komst van Pepa's jong heeft Beekse Bergen nu twee babychimpansees in huis. Anna beviel tien weken geleden van dochter Nadine. Ook met dit tweetal gaat het goed.

Een chimpansee komt na een draagtijd van acht maanden ter wereld. Hoewel een jong na een half jaar onafhankelijk is, blijft het daarna nog ongeveer zeven jaar bij zijn of haar moeder.

Beekse Bergen zet zich op verschillende manieren in voor het behoud van deze bedreigde diersoort. Zo leveren de 26 chimpansees in het park een "belangrijke bijdrage" aan het Europese fokprogramma.