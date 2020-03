Het aantal kolonies van de exotische en overlastgevende mier het mediterraan draaigatje in Nederland is binnen een jaar meer dan verdubbeld: van acht naar achttien. Dat meldt het EIS Kenniscentrum Insecten zondag op Nature Today.

De achttien kolonies zijn voornamelijk te vinden in een strook die midden door Nederland loopt, met de meest noordelijke kolonie in Flevoland en de meest zuidelijke in Limburg.

Het kenniscentrum schrijft dat op alle plekken waar zo'n kolonie zich bevindt overlast wordt ervaren. De mieren komen meestal ook binnenshuis en kunnen bijten. Buiten worden stoepen en tuinen ondergraven door het mediterraan draaigatje.

De aanwezigheid van het mediterraan draaigatje in Nederland werd voor het eerst officieel vastgesteld in 2013. Er is echter gebleken dat het diertje hier al ruim 33 jaar te vinden is: in de periode 1987-1999 werd al overlast gemeld van een mier die destijds fout werd gedetermineerd en nu het mediterraan draaigatje blijkt te zijn.

De huidige theorie is dat het kleine zwarte miertje Nederland voornamelijk binnenkomt met mediterrane planten die met aarde worden opgepot en hier worden ingevoerd. Binnen ons land kan de mier zich verder verspreiden via bijvoorbeeld grondverplaatsingen.

Draaigatje is lastig te bestrijden

De exotische mier maakt enorme kolonies. Die bevatten meerdere samenwerkende koninginnen, wat zorgt voor een snelle reproductie. Het insect is lastig weg te krijgen: er blijven bij lokale bestrijding vaak koninginnen over, waardoor een bestreden kolonie zich op de flanken kan blijven uitbreiden en het probleem juist wordt vergroot.

Volgens het Kenniscentrum Insecten moeten kolonies dan ook in hun geheel worden aangepakt. Daarvoor zijn goede bestrijdingsprotocollen en coördinatie nodig en zelfs dan is het een proces van de lange adem.