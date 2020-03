De dolfijn die maandag opdook in de haven van Harlingen is woensdag toch gezien, blijkt uit meerdere meldingen die naar aanleiding van berichtgeving van NU.nl zijn binnengekomen bij SOS Dolfijn. Wel zijn er nog steeds zorgen over het dier, omdat de toestand van de dolfijn verslechtert en hij of zij "de verkeerde kant op zwemt".

Hulpverleners van het opvang- en kenniscentrum monitoren de situatie al sinds maandag. Toen zagen zij dat het dier actief rondzwom en soms ook leek te jagen, maar dinsdag leek zijn of haar toestand toch te verslechteren.

Woensdag werd het dier helemaal niet meer gezien door de hulpverleners, die vreesden dat de dolfijn was gestorven. Donderdag kwamen echter alsnog meldingen binnen van omstanders die het dier hebben zien zwemmen. "Gistermiddag ter hoogte van de veerdienst", aldus de woordvoerder. "Dat was de goede kant op. Maar rond 18.00 uur helaas toch weer verder de haven in zwemmend."

Het is onbekend of de dolfijn, die niet in het water bij de Friese plaats thuishoort, wel voldoende vis kan vangen, en of dat dan de juiste soort vis is. Mogelijk had het dier al een onderliggend medisch probleem en is het daardoor verdwaald in zijn zoektocht naar eten. Dinsdag werden al problemen met de ademhaling vastgesteld en de dolfijn vermagert ook zichtbaar.

Opjagen of bijvoeren met dode vis heeft geen zin

Mocht het dier nog leven en stranden, wordt de dolfijn met een boot naar de Noordzee gebracht. Tot die tijd is het afwachten, omdat opjagen met boten of bijvoeren met al dode vissen niet kan. Het dier lijkt namelijk niet te reageren op de aanwezigheid van boten én is van jongs af aan aangeleerd geen dode vis te eten. "Dat pakken ze niet, omdat dat in de natuur kan betekenen dat de vis iets onder de leden heeft."

Belangstellenden zijn met klem opgeroepen niet naar de haven te komen vanwege het coronavirus en het feit dat de dolfijn gebaat is bij rust.