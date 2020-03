Een Chinese vrouw uit de Tang-dynastie was zo gek op het spelen van polo op ezels dat zij zich na haar overlijden heeft laten begraven met de dieren. Volgens haar geloof zou zij op deze manier in het hiernamaals het spel met de dieren kunnen blijven spelen.

Archeologen van de Washington University vonden het lichaam van de vrouw tijdens graafwerkzaamheden in de stad Xi'an in het noordoosten van China.

De vondst van de dieren was onverwacht, stellen de onderzoekers, want ezels waren voor zover bekend vooral werkdieren. Zij werden niet gekoesterd als 'huisdieren' en stierven vaak tijdens lange tochten. Daarom worden in tombes eigenlijk nooit restanten van ezels gevonden.

Volgens wetenschapssite EurekAlert is het de eerste keer dat historici kunnen aantonen dat in het oude China polo met ezels werd gespeeld. In oude teksten werd deze populaire hobby in de Tang-dynastie (618-907) wel beschreven. Maar er waren nog nooit artefacten of resten gevonden die deze aanname kunnen bevestigen.

Ezels werden polodieren na dood van een keizer

Edelvrouw Cui Shin leefde in de negende eeuw en overleed in 878. De sport polo werd 'uitgevonden' in Iran en kwam tot volle bloei in China tijdens de Tang-dynastie. Het was een sport voor edellieden en koningen.

De keizer organiseerde lange tijd ook polocompetities om generaals te selecteren. Wie goed polo kon spelen, kon ook goed het leger leiden. Ook Bao Gao, de man van Cui Shi, diende als generaal in het leger van de keizer.

In eerste instantie werd polo in China overigens op paarden gespeeld. Maar dit bleek gevaarlijk, omdat het grote dieren zijn. Nadat een keizer was overleden tijdens een spelletje paardenpolo, werd besloten voortaan ezels te gebruiken voor de sport.